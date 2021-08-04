В Ленобласти появятся семь площадок для раздельного сбора покрышек

В Ленобласти появятся семь площадок для раздельного сбора покрышек
Покрышки можно повторно использовать. Фото: https://pixabay.com/

Благодаря этому удастся ликвидировать колесные свалки.

В Ленинградской области появятся семь новых площадок для раздельного сбора покрышек. Благодаря этому удастся ликвидировать колесные свалки и сделать еще один шаг в сторону переработки колесной резины. Об этом сообщили в комитете по обращению с отходами региона.

Пункты появятся в Волховском, Тосненском, Выборгском, Лужском, Гатчинском, Киришском и Приозерском районах. Переработанный материал можно будет использовать при изготовлении покрытия для детских и спортивных площадок, а также при строительстве дорог. Для того, чтобы создать стандартное футбольное поле, достаточно около 20 тысяч автомобильных покрышек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе заметили горящие покрышки.

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