Gazeta.SPb показывает, как проходит фестиваль «Опера всем!»

Gazeta.SPb показывает, как проходит фестиваль «Опера всем!»
В Петербурге проходит фестиваль "Опера всем!". Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Сегодня, 4 августа, любители оперы собрались на Соборной площади Петропавловской крепости.

В эту среду, 4 августа, состоялось очередное выступление в рамках фестиваля «Опера всем!». Желающие послушать живую музыку собрались на Соборной площади Петропавловской крепости. Им показали постановку оперы Глинки «Жизнь за царя», которая является ключевым произведением в истории русского музыкального театра.

Именно с этой оперы однажды стартовал фестиваль, так что постановка является знаковой. Для тех, кто не смог посетить «Опера всем!» лично, проводили трансляцию, а Gazeta.SPb сделала фоторепортаж.

В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
В Петербурге проходит фестиваль «Опера всем!». Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

К слову, фестиваль «Опера всем!» закончится 7 августа показом знаменитой оперы Дж.Верди «Травиата» на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что театр «Санктъ-Петербургъ Опера» планирует открыть вторую площадку.

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