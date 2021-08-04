У здания МО «Смольнинское» подожгли дымовую шашку

Один из депутатов пожаловался на то, что у нее заложило уши из-за громкого хлопка.

У здания совета МО «Смольнинское» сегодня вечером, 4 августа, неизвестные подожгли дымовую шашку. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что сначала прозвучал громкие взрыв, а после этого появится густой красный дым. Вечером в здании было запланировано заседание совета, пишет «Мойка78». Один из депутатов рассказала, что у нее из-за инцидента заложило уши.

На место происшествия вызывали экстренные службы – в том числе взрывотехников ОМОН, которые оцепили территорию. Кажется, в результате никто серьезно не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве.