На шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве

На Украине в Донецкой области прогремел взрыв на шахте управления «Покровское». Пострадали не менее 10 человек, один погиб.

Взрыв произошел около 5 часов утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. Информация об этом появилась на сайте региональной Госслужбы по ЧС.

Группа «Метинвест» сообщила, что один из пострадавших горняков умер в больнице после госпитализации. Всех людей из шахты вывели на поверхность. Во время взрыва травмировались 10 человек: четверо работников шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации.

К месту происшествия созвали комиссию, которой предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве на заводе в Германии погиб один человек.