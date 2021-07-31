На шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве

На шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

На Украине в Донецкой области прогремел взрыв на шахте управления «Покровское». Пострадали не менее 10 человек, один погиб.

Взрыв произошел около 5 часов утра в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. Информация об этом появилась на сайте региональной Госслужбы по ЧС.

Группа «Метинвест» сообщила, что один из пострадавших горняков умер в больнице после госпитализации. Всех людей из шахты вывели на поверхность. Во время взрыва травмировались 10 человек: четверо работников шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации.

К месту происшествия созвали комиссию, которой предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве на заводе в Германии погиб один человек.

взрыв донецкая область пострадавшие украина шахта


 

Новости партнеров
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом задерживаются электрички в сторону Киришей
В России за сутки выявили … случаев коронавируса
В Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек
От коронавируса за сутки умерли 74 петербуржца
В Ленобласти еще 238 человек заболели коронавирусом
На шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве
«Спутник Лайт» поступил в 109 прививочных пунктов в Петербурге
Полиция накрыла подпольное казино на улице Зайцева