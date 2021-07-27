При взрыве на заводе в Германии погиб один человек

В Германии один человек погиб при взрыве на химическом предприятии Chempark Leverkusen, расположенном в городе Леверкузен.

Об одном погибшем в результате взрыва сообщает телеканал Welt. По данным издания ZDF, при ЧП также пострадали восемь человек, еще четверо госпитализированы с тяжелыми ранениями. Пять человек считаются пропавшими без вести.

Главный пожар на производстве уже потушили, однако на данный момент все еще остаются отдельные очаги возгорания. Взрыву присвоили уровень предупреждения «Чрезвычайная опасность».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 27 июля, на химическом предприятии в городе Леверкузен в Германии случился взрыв. Над городом висят клубы черного дыма. Местных жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери. К месту ЧП прибыли правоохранители, они разбираются в произошедшем.