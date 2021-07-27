На заводе в Германии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Во вторник, 27 июля, на химическом предприятии в городе Леверкузен в Германии случился взрыв. Местная полиция сообщает о нескольких пострадавших.
В сообщении полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Twitter говорится, что ситуация на месте происшествия пока не прояснена. К месту ЧП прибыли правоохранители, они разбираются в произошедшем. Известно, что в результате взрыва пострадали несколько человек. Точное число пострадавших устанавливается.
Как сообщает газета Bild, взрыв прогремел на химическом предприятии Currenta в городе Леверкузен. По данным телеканала WDR, все произошло на нефтебазе.
Над городом висят клубы черного дыма. Местных жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наводнение на западе Германии привело к разливу нефти.