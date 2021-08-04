Брухунова наконец показала лицо сына Петросяна

Брухунова наконец показала лицо сына Петросяна
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: скриншот Instagram

Малыш очень понравился подписчикам, которые вовсю расхваливают мальчика.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась новыми фотографиями их сына Вагана. На этот раз женщина показала лицо малыша, которое скрывала так долго. Снимки опубликовала в Instagram-аккаунте Брухуновой.

Ваган на фото запечатлён со своей мамой. Он одет в темно-синюю футболку и светлый комбинезон.

«Этот парень умеет вовлекать!»

— подписала кадры Брухунова.

Напоминаем, что Брухунова и Петросян поженились в декабре 2019 года, а уже в марте 2020 года у них родился малыш. Чтобы создать новую семью, юмористу в 2018 году пришлось разводиться с Еленой Степаненко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян показал, как сделал прививку от коронавируса.

евгений петросян инстаграм татьяна брухунова


 

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