Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об отставке

Спортивный директор «Спартака» Попов объявил об отставке
Накануне «Спартак» проиграл «Бенефике» со счетом 0:2. Фото: скрин instagram.com/fcsm_official/

Спортивный директор футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил что будет писать заявление об увольнении. Причиной всему — разногласия в трансферной политике с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и публичные унижения со стороны супруги Федуна.

Попов отметил, что последней каплей стала ситуация с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем. Так, он считает, что у них была цель — найти игрока этого амплуа, и после предложения 24-летнего финалиста недавнего Copa America… владелец «Спартака» воспринял этот вариант отрицательно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне «Спартак» проиграл «Бенефике» со счетом 0:2.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим. Фанаты московского «Спартака» спели песню певицы МакSим «Знаешь ли ты» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

дмитрий попов спартак спорт футбол


 

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