В четверг в Петербурге обещают +22 и без дождей

В четверг в Петербурге обещают +22 и без дождей
В Петербурге тепло и без осадков. Фото: Baltphoto
В четверг, 5 августа, в Петербурге вряд ли будет дождь. Однако небо Ленинградской области затянет облаками и в некоторых районах пройдут дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет атлантический циклон, который идет на запад России. Он-то и начнет медленно закрывать небо плотными облаками. Так, в 47 регионе на юго-западе случатся дожди.

А вот в Петербурге осадков синоптик не обещает. Градусники жителей города на Неве днем покажут +20…+22°, а в Ленинградской области +18…+23°.

Петербуржцев ждет юго-западный ветер, который может перейти в северо-восточный 3-8 метров в секунду. Также атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что является почти нормой.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области 5 августа обещают +5 градусов.
леус новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роскачество обнаружило в ряженке бактерии группы кишечной палочки
Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной ...
В четверг проезд по дамбе будет ограничен
Минэкономразвития предлагает компенсировать покупку электромобилей
В Пулково в четверг вовремя не вылетят 7 самолетов
Роспотребнадзор рекомендовал ревакцинироваться каждые полгода
В четверг в Петербурге обещают +22 и без дождей
За высаженного из маршрутки инвалида заступился Кирилл Поляков