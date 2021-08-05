В четверг в Петербурге обещают +22 и без дождей

В Петербурге тепло и без осадков. Фото: Baltphoto

В Петербурге тепло и без осадков. Фото: Baltphoto

В четверг, 5 августа, в Петербурге вряд ли будет дождь. Однако небо Ленинградской области затянет облаками и в некоторых районах пройдут дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет атлантический циклон, который идет на запад России. Он-то и начнет медленно закрывать небо плотными облаками. Так, в 47 регионе на юго-западе случатся дожди.

А вот в Петербурге осадков синоптик не обещает. Градусники жителей города на Неве днем покажут +20…+22°, а в Ленинградской области +18…+23°.

Петербуржцев ждет юго-западный ветер, который может перейти в северо-восточный 3-8 метров в секунду. Также атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что является почти нормой.