Минэкономразвития предлагает компенсировать покупку электромобилей

Минэкономразвития предлагает компенсировать покупку электромобилей
С 2026 новым условием станет и российская аккумуляторная батарея. Фото: pixabay.com

Минэкономразвития и Минпромторг предложили компенсировать часть покупки электромобилей.

Покупателям таких машин предоставят скидку в размере 25%. Однако она не должна превышать 625 тысяч рублей, сообщается на сайте Минэкономразвития.

Отмечается, что до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, а с 2024 по 2025 — на автомобили с мелкоузлвой сборкой. С 2026 новым условием станет и российская аккумуляторная батарея.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи электромобилей в России за три года могут вырасти в 50 раз. Объём рынка электротранспорта в России может вырасти до 100 млрд рублей за ближайшие два-три года. У страны есть 2–3 года, для того, чтобы сформировать рынок электротранспорта в России, сообщает проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков в рамках пресс-конференции.

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