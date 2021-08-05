Петербуржцев испугало «белое облако» в небе

Петербуржцев испугало &#171;белое облако&#187; в небе
Жители Петербурга наблюдают за большими "белыми облаками". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"
В Петербурге сразу в нескольких районах города горожане заметили клубы белого дыма. Многих очень волнует данное происшествие, так как объяснения, откуда оно взялось, пока нет.
Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Один из свидетелей, который снимал явление на видео, заявил, что слышал довольно сильный хлопок, затем же заметил пары белого дыма в небе.
Несколько других пользователей Сети предположили, что причиной всему — испытания, проводимые на ТЭЦ-17.
Петербуржцы продолжили делится кадрами с «белым облаком» из разных частей города. В данный момент неизвестно, откуда взялся этот дым.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге обещают +22 и без дождей.
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