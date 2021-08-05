Петербуржцев испугало «белое облако» в небе

Жители Петербурга наблюдают за большими "белыми облаками". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Жители Петербурга наблюдают за большими "белыми облаками". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге сразу в нескольких районах города горожане заметили клубы белого дыма. Многих очень волнует данное происшествие, так как объяснения, откуда оно взялось, пока нет.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Один из свидетелей, который снимал явление на видео, заявил, что слышал довольно сильный хлопок, затем же заметил пары белого дыма в небе.

Несколько других пользователей Сети предположили, что причиной всему — испытания, проводимые на ТЭЦ-17.

Петербуржцы продолжили делится кадрами с «белым облаком» из разных частей города. В данный момент неизвестно, откуда взялся этот дым.