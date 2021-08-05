В Петербурге осенью поступят 20 безвредных автобусов

В Петербурге осенью поступят 20 безвредных автобусов
В Петербурге общественный транспорт переходит на природный газ. Фото: Baltphoto

Общественный транспорт Петербурга переходит на газомоторное топливо.

Уже осенью, 15 октября, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» ждет поступления 20 автобусов НЕФАЗ. Они не только вместительны, но и используют в качестве моторного топлива компримированный природный газ.

В новых автобусах предусмотрены кондиционеры, а также современные системы оплаты проезда.

Помимо прочего, такой транспорт будет удобен и безопасен для всех групп пассажиров, потому как он оснащен низкопольной конструкцией, которая необходима маломобильным гражданам.

С текущего года планируется поэтапный перевод городского транспорта Северной столицы на газомоторное топливо.

Когда общественный транспорт начнет ездить на природном газе, то это позволит довольно сильно уменьшить количество вредных выбросов в окружающую среду и снизить негативное влияние вредных факторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комтранс рассказал о работе после ночного ливня в Петербурге.

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