Комтранс рассказал о работе после ночного ливня в Петербурге

Маршруты общественного транспорта не менялись в связи с сильным ливнем в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Маршруты общественного транспорта не менялись в связи с сильным ливнем в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Комитете по транспорту отчитались, как при сильном ливне работал общественный транспорт Северной столицы.

«МК в Питере» пишет, что сильные дожди в городе не сказались на движении транспорта в Петербурге.

Более всего непогода бушевала на улицах Королева, Уточкина, на Комендантском проспекте. Хуже всего ситуация была примерно в 03:00. Однако в это время автобусы уже не ходят по улицам города на Неве.

При этом, уже через несколько часов, к 5:30-6:00 проблем с проездом у транспорта не было. Лишь на площади Сикорского на 15 минут задержался один троллейбус.

В Центре управления транспортом и Центральной диспетчерской службе ночью происходил мониторинг. Специалисты наблюдали за опасными участками дорог по камерам видеонаблюдения.

Вызывали опасения перекресток Кронштадтской и Корабельной улиц, улица Маршала Казакова и проспект Королева.

Водоканал принимал заявки от горожан и организаций, при этом и от диспетчерской службы общественного транспорта.

Так как о предстоящем ливне знали загодя, то еще вечером 71 бригада Водоканала вышла на дороги.

Подземке Петербурга также уделили время. Работники метро подготовили переносные помпы на случай, если вода проникнет на станции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге после ливня протекла станция «Комендантский проспект».