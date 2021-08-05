Tele2 приглашает проголосовать за лучших экстремалов в финале «Урбан Баттла»

Tele2 подведет итоги проекта для поклонников уличных видов спорта, в котором райдеры, паркурщики и другие экстремалы соревнуются и тестируют скорость мобильного интернета от Tele2. 7 августа в режиме онлайн состоится мероприятие, где будут объявлены имена финалистов. Общий призовой фонд проекта составит более 2,5 млн рублей.

Этим летом соревнования Tele2 для поклонников экстремальных видов спорта охватили семь городов России. После просмотра видеороликов, которые потенциальные участники загружали на сайте проекта, члены жюри отобрали более 200 ярких уличных спортсменов в самых разных дисциплинах. Из них были сформированы 53 команды составом до 6 человек – по одному профессионалу в каждом из направлений (скейтбординг, скоростные заезды на роликовых коньках или самокатах, bmx-райд или паркур).

Больше всего спортсменов попали на конкурс из Санкт-Петербурга. Также в этом году принять участие в «Урбан Баттле» могли жители Москвы, Сочи, Калининграда, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Архангельска. Самому взрослому участнику проекта – 37 лет, четырем самым юным спортсменам – по 14 лет.

Для участия в соревнованиях спортсменам не пришлось покидать своих городов – Tele2 помогла командам создать видеоролик. Экстремалам предложили продемонстрировать навыки катания на специально разработанных маршрутах. Например, в Москве одни участники прокатились от Московского зоопарка до кинотеатра «Октябрь», а другие – от памятника В. Ленину на Калужской площади до центрального входа в ЦПКиО им. М. Горького. Заезд снимали профессиональные видеооператоры, также участники вели стрим заезда в социальных сетях на скорости мобильного 4G-интернета от Tele2.

Все конкурсные видео заездов размещены на сайте проекта. Зрителей приглашают принять участие в народном голосовании и выбрать команду, которой достанется приз зрительских симпатий. Оставить свой голос за понравившихся спортсменов можно до 18:00 по Москве 6 августа.

Мастерство исполнения трюков также оценят известные спортсмены – лучшие в своих категориях. Среди членов жюри – чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, многократный победитель ведущих российских соревнований по паркуру Зелимхан Джабраилов. Также судить участников конкурса Tele2 будет Константин Андреев, который вошел в олимпийскую сборную России по bmx-фристайлу – дисциплина была впервые включена в Олимпийские игры в Токио.

Финал проекта «Урбан Баттл» состоится 7 августа в Санкт-Петербурге, где члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста. Зрители смогут присоединиться к просмотру финального мероприятия в социальных сетях Tele2 «ВКонтакте» и в Facebook, начало онлайн-трансляции – в 11:00 по московскому времени. Связь между питерской студией и другими городами-участниками будет организована с помощью быстрого мобильного 4G-интернета Tele2.

На онлайн-церемонии награждения жюри определит победителей. Лучшая команда в каждом городе получит 300 тысяч рублей, также одной из них достанется специальный приз. Команда, которая завоюет приз зрительских симпатий, получит 50 тысяч рублей, также запланированы индивидуальные призы для участников номиналом в 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Впервые соревнования Tele2 для городских экстремалов прошли осенью 2020 года – в нем приняли участие 170 спортсменов из разных городов страны. Трансляцию финального этапа «Урбан Баттла», которая велась с помощью технологии 4G от Tele2, посмотрели более 1,5 миллиона человек со всей России.