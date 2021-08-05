Стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы

Стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы
Наибольшая борьба была за маршруты Колпинского района. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

В Петербурге подвели итоги торгов по 10 закупкам на осуществление пассажирских перевозок и багажа с 2022 по 2028 годы.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в пяти закупках победило предприятие ООО «Вест-Сервис». Компании предстоит закупить 1289 новых автобусов, которые будут обслуживать 167 маршрутов начиная со следующего года.

Транспортная компания АО «Третий парк» победила по трем лотам. «Третьему парку» понадобится 875 автобусов для обслуживания 112 маршрутов.

Право обслуживания маршрутов по двум лотам выиграл ООО «Домтрансавто». Перевозчик поставит на 46 маршрутов 510 новых автобусов.

В ходе торгов за каждый лот, включающий в себя от 23 до 47 маршрутов, боролись по три-четыре компании. Активнее всего участники сражались за маршруты Колпинского района: снижение составило 8% от начальной цены контракта, сумма экономии более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург завершил первые закупки к транспортной реформе. Что дальше?

автобусы закупки новости СПб транспортная реформа


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-начальник из Балтийской таможни пойдет под суд за коррупцию
Стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы
Приморский УПК заявил, что не причастен к работам на озере Высокинское
Расследованием дела о грабеже блокадника займется СК
Петербургского ученого, обвиняемого в госизмене, выписали из больницы
Рабочая неделя закончится в Ленобласти теплом до +22 градусов
Пятница пройдет в Петербурге без осадков, но с сильным ветром
Ребенку, которого отец выбросил из окна в Москве, стало лучше