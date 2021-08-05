Стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы

В Петербурге подвели итоги торгов по 10 закупкам на осуществление пассажирских перевозок и багажа с 2022 по 2028 годы.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в пяти закупках победило предприятие ООО «Вест-Сервис». Компании предстоит закупить 1289 новых автобусов, которые будут обслуживать 167 маршрутов начиная со следующего года.

Транспортная компания АО «Третий парк» победила по трем лотам. «Третьему парку» понадобится 875 автобусов для обслуживания 112 маршрутов.

Право обслуживания маршрутов по двум лотам выиграл ООО «Домтрансавто». Перевозчик поставит на 46 маршрутов 510 новых автобусов.

В ходе торгов за каждый лот, включающий в себя от 23 до 47 маршрутов, боролись по три-четыре компании. Активнее всего участники сражались за маршруты Колпинского района: снижение составило 8% от начальной цены контракта, сумма экономии более 1,3 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург завершил первые закупки к транспортной реформе. Что дальше?