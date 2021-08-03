Петербург завершил первые закупки к транспортной реформе. Что дальше?

В Петербурге завершили первые торги по десяти лотам для транспортной реформы. Пока идет подготовка. Первый этап запустят в апреле следующего года. На улицы Северной столицы должны будут вывести больше двух тысяч автобусов.

Первые торги завершены. Каждый лот включал от 23 до 47 маршрутов. За них боролись по три-четыре участника. По некоторым конкурсам удалось снизить стоимость на 8%. Что будет дальше?

Теперь предстоит проверить все заявки. Победителей планируют назвать после 5 августа.

Пока в активной стадии находятся еще десять закупок. Заявки по ним закончат принимать только в середине августа.

Сейчас идет подготовительный этап к транспортной реформе. Сама она начнется весной следующего года. Переход на новую модель транспортного обслуживания проведут в три этапа за четыре месяца.

Первый стартует 1 апреля. К этому времени потребуется почти 900 автобусов. Всего за три этапа на петербургские дороги выведут 2801 новый низкопольный автобус на газе.

Одно из главных изменений, которое произойдет вместе с транспортной реформой, — курсировать будут только социальные маршруты, на которых будут действовать льготы. Маршрутки с городских дорог уйдут, но предполагается, что на маршруты будут выводить автобусы разной вместимости.

Отметим, что транспортную реформу планировали провести в Петербурге в середине 2020-го года. Пандемия новой коронавирусной инфекции отложила ее до 2022-го года. Задержка пришлась кстати. В первоначальном виде реформа вызывала у горожан и специалистов немало вопросов. Больше все в городе переживали из-за новостей о том, что работать перестанут маршрутки. Эксперты отмечали, что реформа не продумана с экологической точки зрения. Кроме того, специалисты не понимали, как перевозчики смогут обновить свой парк.

В Смольном утверждают, что время использовали, чтобы доработать реформу.

Когда реализуют все изменения, городской транспорт получит на дорогах приоритет, а петербуржцы смогут отслеживать расписание автобусов через мобильное приложение.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ФАС не отменила госзакупки транспортной реформы после жалоб перевозчика.