Лионель Месси покинул «Барселону»

В ФК отметили, что Лионель Месси более не будет связан с «Барселоной». Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ФК отметили, что Лионель Месси более не будет связан с «Барселоной». Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала заявление по поводу ухода шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. Как сообщил испанский клуб на своем сайте, стороны были готовы заключить новое соглашение, но не смогли договориться в рамках контрактного соглашения.

Легендарного игрока поблагодарили за его вклад в развитие клуба, пожелали ему успехов в личной жизни и карьере.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе команды в октябре 2004 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лионель Месси завоевал 35-й трофей с «Барселоной».