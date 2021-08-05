Лионель Месси покинул «Барселону»

Лионель Месси покинул &#171;Барселону&#187;
В ФК отметили, что Лионель Месси более не будет связан с «Барселоной». Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Пресс-служба каталонской «Барселоны» опубликовала заявление по поводу ухода шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. Как сообщил испанский клуб на своем сайте, стороны были готовы заключить новое соглашение, но не смогли договориться в рамках контрактного соглашения.

Легендарного игрока поблагодарили за его вклад в развитие клуба, пожелали ему успехов в личной жизни и карьере.

Месси выступал за «Барселону» всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе команды в октябре 2004 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лионель Месси завоевал 35-й трофей с «Барселоной».

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