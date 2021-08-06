«Зенит» пытается переманить уходящего из «Барселоны» Месси

Месси может стать игроком ПСЖ или "Манчестер Сити". Фото: скриншот instagram

Месси может стать игроком ПСЖ или "Манчестер Сити". Фото: скриншот instagram

Футбольный клуб «Зенит» в своем англоязычном твиттере обратился к бывшему капитану «Барселоны» Лионелю Месси.

Новость об уходе футболиста из каталонского клуба появилась в четверг, 5 августа. Реакции футбольных клубов и фанатов одна за другой появляются в соцсетях. Сине-бело-голубые не стали исключением, Месси написали веселое предложение:

«Санкт-Петербург > Париж/Манчестер. К вашему сведению, Лео», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Барселона» объявила, что её многолетний лидер Лионель Месси покидает клуб. Контракт футболиста с «Барселоной» истек 1 июля.