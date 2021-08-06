В Гатчине мужчина разгромил машину виновника ДТП битой

Полиция Гатчинского района Ленобласти задержала в поселке Тайцы 33-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию обратился 42-летний мужчина с заявлением о том, что днем в городе Гатчина у дома 9 по Красносельскому шоссе, управляя автомобилем «Шкода Рапид» столкнулся с припаркованным автомобилем «Кадиллак Эскалейд».

В результате возникшего конфликта подозреваемый достал из «Кадиллака» бейсбольную биту и начал ею бить по «Шкоде». Он повредил лобовое стекло и левые боковые стекла. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, владелец «Шкоды» скрылся с места ДТП.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция проверяет ДТП с мотоциклом на Васильевском острове. Рано утром 5 августа в Василеостровском районе столкнулись иномарка и мотоцикл. После ДТП на скорой увезли водителя двухколесного транспорта.