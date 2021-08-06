Аромат, цвет, фактура: как распознать спелую дыню

Не стоит забывать, что дыня очень богата клетчаткой, которая в избыточных количествах может обладать слабительным эффектом, поэтому не стоит есть дыню килограммами в один присест. Фото: pixabay

Не стоит забывать, что дыня очень богата клетчаткой, которая в избыточных количествах может обладать слабительным эффектом, поэтому не стоит есть дыню килограммами в один присест. Фото: pixabay

Сегодня купить дыню можно в любое время года — в зависимости от сезона меняется лишь цена продукта. Однако и зимой, и летом стоит помнить о правилах, которые помогут не ошибиться с выбором и принести домой спелую, качественную дыню.

Эксперты Роскачества отличают три главных фактора, по которым можно определить спелость дыни: аромат, цвет кожуры и её фактура.

Прислушиваться к аромату стоит, чтобы проверить, нет ли характерного для переспелого плода «винного» запаха. Цвет качественной дыни должен быть равномерным, рассказывает генеральный директор информационного агентства «Фрутньюс» Ирина Козий. Зеленые пятна на кожуре могут свидетельствовать о недозрелости, а потемнения и пятна коричневого оттенка говорят о том, что плод, возможно, переспел и уже начал портиться.

Тонкая корочка спелой дыни должна слегка проминаться при нажатии, но если вмятинка после нажатия не пропадает — скорее всего, продукт переспелый. Также у некоторых сортов дыни на поверхности кожуры есть сеточка — при созревании она, как правило, становится четче.

По звуку щелчка или шлепка, как арбуз, дыню обычно не выбирают, хотя если плод с толстой кожицей — этот прием может пригодиться. В таком случае, звук должен быть глухим.

Не меньше, чем спелость, важно определить наличие и количество нитратов в плоде. К сожалению, сделать это по внешним признакам невозможно. Однако стоит помнить, что продукты тщательно тестируют на содержание вредных веществ перед попаданием на рынок, поэтому наличие документации на партию товара будет лучшим доказательством безопасности дыни.

При этом купить вкусные и качественные бахчевые сейчас можно не только в специализированных торговых точках, но и в супермаркетах. Розничные сети активно заключают договоры на поставку арбузов и дынь с производителями и составляют достойную конкуренцию по качеству и цене плодов бахчевым развалам. А вот приобретать дыни у продавцов без документов на торговую точку или продукцию, в необорудованных для этого местах может быть опасно для здоровья.

Резать дыню при покупке или иным способом повреждать корочку до тщательной помывки нельзя, потому что на поверхности могут находиться болезнетворные микробы, которые проникнут внутрь плода, где влажная и сладкая среда способствует их активному размножению.

Для длительного хранения лучше покупать слегка недоспелые плоды с твердой коркой и без повреждений на кожуре. Дыня должна лежать в тёмном и прохладном месте на мягкой поверхности — например, ткани. В обычных комнатных условиях неразрезанную дыню можно хранить в течение недели, но лучше держать плод вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.