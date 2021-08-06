Virgin Galactic открыла продажу билетов на полеты в космос

Первые билеты в космос распродадут среди тех, кто первыми обратит внимание на предложение. Фото: pixabay.com

Первые билеты в космос распродадут среди тех, кто первыми обратит внимание на предложение. Фото: pixabay.com

Организация Virgin Galactic, в экипаже корабля которой летал миллиардер Ричард Брэнсон, начала продавать билеты на полеты в космос от 450 тысяч долларов.

В Virgin Galactic отмечают, что для желающих отправиться на орбиту будет три предложения: одноместное место, многоместный пакет и выкуп всего салона.

Ранее мэр Днепра говорил, что готовится к полету на орбиту. Об этом сообщает The Guardian.

Первые билеты в космос распродадут среди тех, кто первыми обратит внимание на предложение, отмечает компания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что российские и китайские спутники занимаются «опасной деятельностью» в космическом пространстве. По его словам, которые приводит Daily Telegraph, спутники РФ и КНДР появляются в непосредственной близости от чужих аппаратов. О