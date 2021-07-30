Британские военные считают опасными действия России и Китая в космосе

Британские военные считают опасными действия России и Китая в космосе
Уигстон предположил, что спутники подлетают к чужим аппаратам для сбора разведданных. Фото: unsplash

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что российские и китайские спутники занимаются «опасной деятельностью» в космическом пространстве.

По его словам, которые приводит Daily Telegraph, спутники РФ и КНДР появляются в непосредственной близости от чужих аппаратов. Он считает, что опасная деятельность двух государств угрожает космическим объектам, принадлежащим другим странам.

Уигстон предположил, что спутники подлетают к чужим аппаратам для сбора разведданных. Также, по его мнению, Россия за последний год разместила пару спутников с характеристиками оружия. Привести доказательств начальник штаба ВВС не смог.

Кроме того, Уигстон обвинил китайские власти в разработке противоспутникового оружия: ракет для уничтожения спутников, лазерного оружия и механизмов, создающих радиопомехи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что NASA не выявило ущерб после инцидента с «Наукой».

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