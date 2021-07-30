NASA не выявило ущерб после инцидента с «Наукой»

NASA не выявило ущерб после инцидента с «Наукой»
Экипаж МКС не зафиксировал тряски или чего-то «еще в таком роде». Фото: НАСА

NASA пока не нашло никакого ущерба из-за внештатного включения двигателей модуля «Наука» после стыковки с Международной космической станцией (МКС).

Расследование инцидента возглавит Россия. NASA решило отложить испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner от Boeing к МКС.

Экипаж МКС не зафиксировал тряски или чего-то «еще в таком роде». Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано сказал, что команда «не почувствовала какого-либо движения», сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» втрое сократил расстояние сближения МКС с космомусором. Неизвестный объект, который отнесли к космическому мусору, пролетит намного ближе к Международной космической станции. Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

nasa МКС расследование


 

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NASA не выявило ущерб после инцидента с «Наукой»