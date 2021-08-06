В Петербурге грибники собирают по 150 подосиновиков за раз

В городских лесах после затяжной жары и неурожая начали появляться первые грибы. Первые счастливчики собирают по 150 подосиновиков за час.
На днях жительница Петербурга пошла за грибами в Курортном районе. Всего за час ей удалось собрать 150 красных и девять белых подосиновиков. Как рассказывают в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте», грибы находили и в Ломоносове. Опытные грибники пишут, что идти на охоту за дарами леса нужно после выходных, когда пройдут сильные дожди.
Большой улов попадается и грибникам Тихвинского района области. Некоторые за час собирают сразу по 200 грибов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти после аномальной жары наконец открыли грибной сезон. Они отправились в лес на выходные и нашли первые лисички и сыроежки.