Чем может быть опасна вакцина «КовиВак»

В России возник ажиотаж вокруг третьей разработанной в стране вакцины от коронавируса «КовиВак». В отличие от других препаратов он содержит сам вирус. Правда, некоторые эксперты считают, что это может представлять собой опасность при нарушении технологии производства.

Вакцина «КовиВак» была разработана Центром имени Чумакова. Препарат вышел в гражданский оборот уже после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны». Неожиданно он стал безумно популярным. В какой-то момент и в Москве, и в Петербурге дозы вакцины закончились.

Дефицит вакцины объясняли не только малыми объемами производства, Этот препарат серьезно отличается от других. Вакцина сделана из цельного вируса, который был убит. Создатели препарата считают, что такой состав дает человеку возможность получить полный набор антигенов вируса и антител.

Не все видят в этом преимущество. Специалисты сравнивают «КовиВак» с вакциной от полиомиелита. В обоих препаратах содержится настоящий вирус, но убитый.

Доктор медицинских наук Сергей Царенко высказал мнение о том, что если вирус будет полностью мертвым, организм может не понять, что столкнулся с врагом. В результате иммунитет может не сформироваться. По этой причине химическим путем производители убивают вирус «чуть-чуть». Это тонкая грань.

Из-за того, что организм после вакцины испытывает серьезную нагрузку, у человека могут появиться симптомы ОРВИ. Среди других неприятных последствий – уплотнение в месте укола, повышенная температура, головная боль, аллергия, увеличение лимфоузлов.

Опасным может быть и пропуск второго компонента вакцины или его позднее введение. В противном случае эффективность иммунизации снизится, и человек будет подвержен заболеванию. Учитывая, распространение более опасного «дельта»-штамма, это немалый риск.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему все вокруг охотятся за вакциной «КовиВак» с мертвым вирусом.