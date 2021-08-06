Новый сезон лекций в Tele2 Art Space: все про архитектуру от Правого полушария интроверта

Новый сезон лекций в Tele2 Art Space: все про архитектуру от Правого полушария интроверта
Гостям расскажут историю архитектуры от греческих храмов до современных небоскребов. Фото: Tele2

Tele2 приглашает петербуржцев и гостей города на серию лекций про историю архитектуры. Их проведет популярный просветительский проект «Правое Полушарие Интроверта».

С 9 по 22 августа 2021 года в Tele2 Art Space, расположенном на Крестовском острове в Приморском парке Победы, пройдут недели, посвященные архитектуре. На живых и онлайн-лекциях от просветительского проекта «Правое Полушарие Интроверта» гостям расскажут историю архитектуры от греческих храмов до современных небоскребов.

В частности, 14 и 15 августа в пространстве оператора состоятся живые лекции про архитектуру первой половины ХХ века. 21 августа Александр Дединкин, Искусствовед (Институт им. И.Е.Репина, Академия художеств), психолог (СПбГУ), Заместитель начальника Управления по организации публичных мероприятий и сотрудничества с партнёрами СПбГУ, расскажет достоверные исторические факты и детали про метрополитен, недоступные простым обывателям, а 22 августа Нелли Кундрюкова, Искусствовед (СПбГУ), историк искусства и архитектуры (аспирантура РИИИ РАН), прочитает лекцию про архитектуру в кино. Подробное расписание лекций можно посмотреть на сайте проекта.

Вход на все лекции свободный.

Напомним, площадка оператора Tele2 Art Space — это современное удобное пространство, в котором расположены коворкинг, лекторий и кинозал. С помощью разных инструментов и технологий гостям простым языком рассказывают об искусстве. При этом посетители не только узнают интересные факты, но и сами могут стать частью творческих произведений. Это позволяет технология face mapping: фото с проекцией произведений искусства на лице. Креативное пространство работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Расписание лекций, кинопоказов, время работы коворкинга и другие подробности можно узнать на портале art.tele2.ru

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