Дрозденко назначил нового главу представительства Ленобласти при правительстве РФ

Дрозденко назначил нового главу представительства Ленобласти при правительстве РФ
Александр Дрозденко объявил о новом назначении. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового руководителя представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Соответствующую должность занял Михаил Москвин. К исполнению обязанностей он приступит с 9 августа.

Михаил Москвин ранее занимал пост заместителя председателя правительства 47-го региона по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с 2015 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглавы комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский получил должность и.о. заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ, которую ранее занимал Михаил Московин.

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