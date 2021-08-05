Вице-губернатором Ленобласти назначили чиновника из Смольного

Вице-губернатором Ленобласти назначили чиновника из Смольного
Барановский должен приступить к новой работе с понедельника, 9 августа. Фото: Смольный

Замглавы комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский получил должность и.о. заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Барановский должен приступить к новой работе с понедельника, 9 августа. Бывший зампред областного правительства по строительству Михаил Москвин уволился и ушел в представительство Ленобласти в Москве — он будет отстаивать интересы 47 региона на уровне страны.

Евгений Барановский родился 11 мая 1985 года в Ленинграде. Он получил образование экономиста в Петербургском государственном университете водных коммуникаций. Сначала работал экономистом, потом возглавил отдел продаж в магазине, а после стал директором «Центра энергоснабжения».

В 2011 году стал помощником депутата Госдумы по 78 региону. В 2014 был избран депутатом МО Юго-Запад. С 2016 работал в комитете по строительству Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Денис Золков ушел с поста председателя комитета цифрового развития Ленобласти.

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