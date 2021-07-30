Денис Золков ушел с поста председателя комитета цифрового развития Ленобласти

Денис Золков покидает пост председателя комитета цифрового развития Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, он ушел по собственному желанию со 2 августа.

Соответствующее распоряжение о прекращении контракта и увольнении по инициативе работника подписано губернатором 47-го региона Александром Дрозденко.

Временно исполняющим обязанности председателя комитета будет действующий первый заместитель председателя Комитета — начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры Александр Попов.

Напомним, Денис Золков был назначен председателем комитета цифрового развития Ленобласти 26 января этого года, до этого он являлся исполнявшим обязанности председателя ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко не мог не отметить стойкость президента России Владимира Путина на прямой линии. Губернатора поразил профессионализм главы государства: четыре часа сидеть и отвечать на вопросы россиян.