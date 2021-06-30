Александр Дрозденко рассказал, о чём думал, слушая Прямую линию президента

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал и то, что президент России Владимир Путин разрешил вводить обязательную вакцинацию на усмотрение регионов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал и то, что президент России Владимир Путин разрешил вводить обязательную вакцинацию на усмотрение регионов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, о чём думал, слушая Прямую линию президента.

Об этом сообщает «Online47». Так Дрозденко не мог не отметить стойкость президента России Владимира Путина на прямой линии. Губернатора поразил профессионализм главы государства: четыре часа сидеть и отвечать на вопросы россиян. При этом, как отметил Дрозденко, Путин в каждом вопросе был компетентен. А вопросы были на самые разные темы.

Губернатор Ленобласти прокомментировал и то, что Путин разрешил вводить обязательную вакцинацию на усмотрение регионов. Дрозденко отметил, что несмотря на ковидобстановку, планов введения обязательной вакцинации у Ленобласти нет. Также он успокоил жителей региона тем, что никого не собираются увольнять из-за несделанной прививки от COVID.

Также Дрозденко отметил, что получил 2 миллиарда из федерального бюджета на очистку воды. В ближайшее время поставят 108 станций водоочистки. Губернатор области прокомментировал и газификацию региона. Так из-за того, что «Газпром» берет все основные расходы на себя, жители Ленобласти хорошо сэкономят, отметил Дрозденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что власти регионов имеют право вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан.