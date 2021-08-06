Возбуждено дело после инцидента у здания МО «Смольнинское»

Возбуждено дело после инцидента у здания МО «Смольнинское»
Личности злоумышленников устанавливаются. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от 41-летнего гражданина о том, что у дома 60 по Суворовскому проспекту Центрального района во время собрания депутатов муниципального образования «Смольнинское» раздался хлопок и пошел дым красного цвета.

В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту полиция Центрального района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных над входом в здание, а также опросили ряд граждан.

По предварительным данным к инциденту причастны как раз лица, участвовавшие в собрании депутатов. По данным полиции злоумышленники таким образом решили привлечь внимание к собранию и создать общественный резонанс. Личности злоумышленников устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у здания МО «Смольнинское» подожгли дымовую шашку.

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