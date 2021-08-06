На Богатырском в аварии пострадала женщина

На Богатырском в аварии пострадала женщина
В результате инцидента пострадала женщина. Фото: Дорожный инспектор

У водителя травмирована рука – кажется, ничего серьезного.

В Приморском районе вечером 6 августа произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы. Там по непонятной причине столкнулись два автомобиля – один из них это каршеринг. В результате травмирована женщина-водитель – у нее повреждена рука.

Также известно, что одна из машин снесла дорожный знак. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Выборгом в аварии пострадал водитель «Форда». Мужчине потребовалась госпитализация, за его состоянием наблюдают врачи.

дтп новости СПб приморский район


 

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