Под Выборгом в аварии пострадал водитель «Форда»

Мужчине потребовалась госпитализация, за его состоянием наблюдают врачи.

В Выборгском районе сегодня, 6 августа, произошла авария, в результате которой пострадал мужчина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на ОГИБДД Выборгского района.

Инцидент произошел на 118 километре трассы «Зеленогорск – Приморск – Выборг». Там столкнулись три автомобиля: внедорожник врезался в легковушку, а затем вылетел на полосу встречного движения, где столкнулись с «Фордом». В результаты травмы получил 23-летний водитель американской легковушки. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации. Парня отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что десять спасателей потушили полыхающий гараж на Караваевской. К 19:36 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.