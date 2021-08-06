Десять спасателей потушили полыхающий гараж на Караваевской

Десять спасателей потушили полыхающий гараж на Караваевской
Спасатели потушили гараж. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Невском районе Петербурга спасатели потушили гараж. Постройка полностью выгорела.

Возгорание случилось в пятницу, 6 августа, в доме №8 на Караваевской улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 19:20. К месту ЧП оперативно выехали 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, выгорел дощатый, обшитый железом, размером 3х4 метра гараж.

К 19:36 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 человек, включая двоих детей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За год смертность в России возросла на более чем 14%
Десять спасателей потушили полыхающий гараж на Караваевской
В Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона
В Петербурге оштрафовали гидроциклиста, сумевшего скрыться от полиции
Автомобилист отправил в больницу двух детей во Всеволожске
В 43 мобильных пунктах Петербурга можно вакцинироваться без записи
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID
Кингисеппская таможня обнаружили крупную контрабанду сигарет