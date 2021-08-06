Десять спасателей потушили полыхающий гараж на Караваевской

В Невском районе Петербурга спасатели потушили гараж. Постройка полностью выгорела.

Возгорание случилось в пятницу, 6 августа, в доме №8 на Караваевской улице. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 19:20. К месту ЧП оперативно выехали 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, выгорел дощатый, обшитый железом, размером 3х4 метра гараж.

К 19:36 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 человек, включая двоих детей.