СМИ пишут о переходе Мессии в ПСЖ

СМИ пишут о переходе Мессии в ПСЖ
Футболист Лионель Месси. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Футболист якобы уже готов подписать контракт, но официально об этом не объявляли.

Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси переходит в «Пари Сен-Жермен». Об этом 6 августа пишет «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники.

СМИ пишет, что договоренность уже достигнута и скоро Месси поделится информацией официально. Известно, что футболиста пока не могли официальное оформить из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги). По предварительным данным, контракт будет рассчитан до 2026 года – ради его подписания Месси пораньше вернулся из отпуска.

Напоминаем, что в августе стало известно об уходе футболиста из «Барселоны». Его контракт истек еще 30 июня, после чего Месси получил статус свободного агента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» пытается переманить уходящего из «Барселоны» Месси.

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СМИ пишут о переходе Мессии в ПСЖ
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