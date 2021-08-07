На Суворовском мопед сбил женщину, а затем уехал

На Суворовском мопед сбил женщину, а затем уехал
В аварии пострадала женщина. Фото: Дорожный инспектор

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести и сейчас находится в больнице.

В Центральном районе вечером 6 августа произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на Суворовском проспекте. Там женщина переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент на нее наехал водитель мопеда, который тут же скрылся с места происшествия.

На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести. Сейчас она находится в Мариинской больнице.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском в аварии пострадала женщина.

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