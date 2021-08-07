На Суворовском мопед сбил женщину, а затем уехал

Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести и сейчас находится в больнице.
В Центральном районе вечером 6 августа произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».
Все случилось на Суворовском проспекте. Там женщина переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент на нее наехал водитель мопеда, который тут же скрылся с места происшествия.
На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшую в состоянии средней степени тяжести. Сейчас она находится в Мариинской больнице.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском в аварии пострадала женщина.