Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области

Президент России Владимир Путин вместе с губернатором Алексеем Текслером осмотрел районы пожаров в Челябинской области.

Вместе с ними на вертолете пролетели глава МЧС Евгений Зиничев. После осмотра глава страны провел в Магнитогорске совещание о ситуации природных стихий в России с региональными лидерами. Об этом сообщает «Россия 1».

Лесные пожары в области начались в прошлом месяце. Региональные власти ввели режим ЧС и возбудили три уголовных дела, их расследованием занимается прокуратура.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции из-за лесного пожара загорелась электростанция, находящаяся в районе города Милас. Об этом 4 августа сообщил мэр города Мухаммент Токат в социальных сетях. Он отметил, что из-за инцидента произошла эвакуация персонала – кажется, в результате никто не пострадал. Напоминаем, что в Турции продолжают бороться с крупными лесными пожарами.