Россиян предупредили об опасности скриншотов

Россиян предупредили об опасности скриншотов
Репутацию потом за один день не восстановишь, отмечает специалист. Фото: unsplash

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман предупредил жителей России, что скриншоты часто становятся причиной утечки данных.

Минусы этой функции гаджетов стали сильно заметны во время пандемии, когда организации стали переводить работников на удаленку, а документооборот вышел на новый уровень. Специалист объяснил, что сотрудники стали делать скриншоты и пересылать их коллегам. Это привело к тому, что в интернет начали попадать личные данные. Об этом сообщает «Прайм».

Такой информацией активно пользуются конкуренты. Их цели могут самыми разными. Репутацию потом за один день не восстановишь, отмечает специалист.

Чтобы такого не происходило, компаниям рекомендуют подписывать договор со своими работниками. Так, конфиденциальную информацию можно будет распространять только по защищенным каналам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине открыто дело из-за скриншота личной переписки.

безопасность работодатель скриншоты сотрудники утечка данных


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Россиянам рассказали, как правильно удалять данные со смартфона
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили об опасности скриншотов
В «Векторе» рассказали о доле суперраспространителей в России
Российским авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет
Путин осмотрел на вертолете районы пожаров в Челябинской области
Виновный в растрате 2,5 млрд рублей Майкл Калви получил условный срок
В Европе биржевая цена газа впервые превысила 540 долларов
Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году
Ксения Бородина официально развелась с супругом