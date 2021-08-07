Россиян предупредили об опасности скриншотов

Репутацию потом за один день не восстановишь, отмечает специалист. Фото: unsplash

Репутацию потом за один день не восстановишь, отмечает специалист. Фото: unsplash

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман предупредил жителей России, что скриншоты часто становятся причиной утечки данных.

Минусы этой функции гаджетов стали сильно заметны во время пандемии, когда организации стали переводить работников на удаленку, а документооборот вышел на новый уровень. Специалист объяснил, что сотрудники стали делать скриншоты и пересылать их коллегам. Это привело к тому, что в интернет начали попадать личные данные. Об этом сообщает «Прайм».

Такой информацией активно пользуются конкуренты. Их цели могут самыми разными. Репутацию потом за один день не восстановишь, отмечает специалист.

Чтобы такого не происходило, компаниям рекомендуют подписывать договор со своими работниками. Так, конфиденциальную информацию можно будет распространять только по защищенным каналам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине открыто дело из-за скриншота личной переписки.