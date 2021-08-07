Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены

Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены
Также правительству страны президент России Владимир Путин поручил обеспечить скорость хорошего доступа к сети для всех школ. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в школах России через два года.

Также правительству страны Путин поручил обеспечить скорость хорошего доступа к сети для всех школ. Стандарты таковы: не менее 100 Мбит/с для школ, расположенных в городах, не менее 50 Мбит/с для школ, расположенных в деревнях и в поселках городского типа. Об этом сообщает ТАСС.

Итоговую стоимость услуг связи по подключению к сети школ будут обеспечивать не выше среднего тарифа на услуги связи для таких организаций, подключаемых к всемирной паутине в рамках нацпроектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения России заявило, что школы смогут самостоятельно решать, переходить ли им на удаленку. Все будет зависеть, конечно же, от эпидемиологической обстановки. Руководство учреждений будет опираться на эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе.

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