Врио гендиректора петербургского «Метростроя» назначили Алексея Старкова

Временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» назначили главного инженера и замдиректора организации Алексея Старкова.

Накануне провели собрание Совета директоров ОАО «Метрострой». Многие поддержали кандидатуру Старкова. Также приняли решение образовать временный исполнительный орган компании». С шестого августа Старков приступает к своим обязанностям. Об этом сообщает группа «Метрострой. История петербургского метро» «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ОАО «Метрострой» не подтвердили информацию об отстранении генерального директора Ивана Каргина от его должности. Там подчеркнули: он продолжает исполнять свои прямые обязанности. Ранее в СМИ появилась информации о том, что Каргин якобы получил уведомление о временном отстранении от должности.