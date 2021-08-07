Врио гендиректора петербургского «Метростроя» назначили Алексея Старкова

Врио гендиректора петербургского «Метростроя» назначили Алексея Старкова
Алексей Старков уже приступил к своим обязанностям. Фото: скрин группы "Метрострой. История петербургского метро" "Вконтакте".

Временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» назначили главного инженера и замдиректора организации Алексея Старкова.

Накануне провели собрание Совета директоров ОАО «Метрострой». Многие поддержали кандидатуру Старкова. Также приняли решение образовать временный исполнительный орган компании». С шестого августа Старков приступает к своим обязанностям. Об этом сообщает группа «Метрострой. История петербургского метро» «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ОАО «Метрострой» не подтвердили информацию об отстранении генерального директора Ивана Каргина от его должности. Там подчеркнули: он продолжает исполнять свои прямые обязанности. Ранее в СМИ появилась информации о том, что Каргин якобы получил уведомление о временном отстранении от должности.

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