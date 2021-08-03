Метрострой: гендиректора Каргина никто не отстранял

В ОАО «Метрострой» не подтвердили информацию об отстранении генерального директора Ивана Каргина от его должности. Там подчеркнули: он продолжает исполнять свои прямые обязанности.

Об этом ОАО «Метрострой» во вторник, 3 августа, сообщило Gazeta.SPb.

«Иван Каргин продолжает работать, исполняет свои прямые обязанности. Компания работает в полном объеме», — рассказали в «Метрострое».

Ранее в СМИ появилась информации о том, что Каргин якобы получил уведомление о временном отстранении от должности.

Генеральным директором Иван Каргин стал только в апреле. На должность его избрали в ходе общего собрания акционеры компании. Прежде, с 2013-го года, он сидел в кресле заместителя председателя Комитета по развитии транспортной инфраструктуры Петербурга. Он также регулярно избирался в совет директоров ОАО «Метрострой». В феврале он начал временно исполнял обязанности генерального директора «Метростроя».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что новая компания «Метрострой Северной столицы» ищет юристов для участия в банкротстве ОАО «Метрострой». Сейчас компания находится в процедуре наблюдения. В конце августа пройдет судебное заседание, где, вероятно, будет введено конкурсное производство. Сотрудники предприятия и техника могут перейти к «Метрострою Северной столицы».

Напомним, что эта компания была учреждена городом и ВТБ. Смольный планирует, что она станет единственным поставщиком и подрядчиком по строительству метро в Петербурге.