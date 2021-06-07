«Метрострой Северной столицы» ищет юристов для участия в банкротстве ОАО «Метрострой»

У «Метростроя Северной столицы» появился запрос на предложений на оказание юридических услуг по сопровождению интересов банкротстве «Метростроя».

Такую документацию опубликовали накануне, сообщает «Фонтанка». Начальная цена юридического сопровождения «Метростроя»— 32 млн рублей. Человек должен разработать стратегию участия в процессе банкротства организации, реализации ее активов на торгах — с целью их возможного приобретения, представить предложения по передаче документации от «Метростроя» «Метрострою Северной столицы».

Также нужно представлять интересы «Метростроя Северной столицы» в суде и сопровождать передачу имущества от компании-банкрота и контролировать действия конкурсного управляющего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Зенит» начнет работать 10 июня.