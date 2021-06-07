Станция метро «Зенит» начнет работать 10 июня

В Петербурге станция метрополитена «Зенит» откроется уже на это неделе, в четверг, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Известно, что на станции метро «Зенит» располагается футбольный стадион «Газпром Арена». Уже в эту субботу, 12 июня вечером здесь пройдет матч между сборной России и сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы Евро-2020.

Данную станцию уже пробовали открывать, однако только в тестовом режиме. Так, 2 мая, когда состоялся матч «Зенит» — «Локомотив», пассажиров разрешили спуститься в подземку с 15 часов дня и до позднего вечера, чтобы футбольные фанаты смогли попасть на игру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала обо всем, что нужно знать о Евро-2020 в Петербурге.