Россияне завоевали серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли сборной России серебро в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио.

В финале российские пляжники уступили спортсменам из Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Красильников и Стояновский проиграли со счетом 0:2. Скандинавы в двух сетах набрали по 21 очку, а россияне по 17 и 18.

Серебряная медаль для нашей команды является исторической, поскольку она стала первой для России в пляжном волейболе, который дебютировал на Играх в 1996 году.

Бронза досталась представителям Катара Шерифу Юннуссу и Ахмеду Тиджану.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женская сборная РФ по гандболу вышли в финал Олимпиады. За первое место спортсменки из России будут бороться со сборной Франции. Норвегия же сыграет со Швецией. Оба матча пройдут уже 8 августа.