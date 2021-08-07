Рядом с Удельным парком пенсионерку придавило упавшим деревом

В Выборгском районе во время сильного ветра дерево упало на пожилую петербурженку. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел днем 6 августа рядом с Удельным парком на проспекте Энгельса. Поваленное ветром дерево упало на 88-летнюю женщину.

Как сообщает 78.ru, о произошедшем полиция узнала из телефонограммы, отправленной городской больницей. Пенсионерка получила тяжелые травмы и переломы. Прибывшие на место медики доставили женщину в больницу, где ее поместили в шоковую реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

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