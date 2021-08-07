Футболист «Зенита» Малком забил решающий гол на Олимпиаде

Футболист «Зенита» Малком забил решающий гол на Олимпиаде
Малком забил победный гол. Фото: ФК "Зенит"

Благодаря игроку сборная Бразилии получила золото.

Сегодня, 7 августа, сборная Бразилии по футболу получила золото на Олимпийских играх. Решающий гол забил игрок «Зенита» Малком.

В финале бразильцы играли с испанцами. Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. За Бразилию отличился Матеус Кунья (45+2-я минута). Испания сравняла счет благодаря голу Микеля Оярсабаля (61). В дополнительное время отличился игрок «Зенита» Малком, который забил победный гол.

В итоге сборная Бразилии во второй раз выиграла Олимпиаду. В прошлый раз команда получила золото на Играх в 2016 году, тогда они проходили в Рио-де-Жанейро.

Испания стала серебряным призером. Бронзу завоевала сборная Мексики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бразилец Клаудиньо подпишет контракт с «Зенитом». В ближайшем будущем футболист приедет в Петербург и подпишет контракт.

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