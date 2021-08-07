Повар рассказал, как приготовить раков, чтобы не отравиться

Эксперт напомнил, что раков нужно покупать живыми.

Шеф-повар Антон Калер рассказал, как правильно приготовить раков, чтобы не отравиться. Своими советами он поделился на радио Sputnik.

Эксперт отметил, что ошибка при выборе раков и их готовке может привести к неприятным последствиям. Поэтому покупать их нужно живыми, живыми раки должны быть вплоть до варки.

Для того, чтобы раки получились не только безопасными, но и вкусными, важно сделать специальный бульон.

«Варить их нужно во вкусном бульоне, причем хорошее сочетание бульона – с добавлением сухого укропа, лаврового листа, перца горошком и душистого перца»,

– посоветовал Антон Калер.

Он подчеркнул, что соли нужно класть много – примерно столовую ложку на литр воды. При этом варить долго не стоит – достаточно пяти минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заявил, что из-за арбузов и дынь бывает рак.