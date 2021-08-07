В Ленобласти спасают пугливую нерпу

В Ленобласти спасают пугливую нерпу
У нерпы в какой-то момент остановилось сердце. Фото: скриншот Вконтакте

Животное очень боялось людей и чуть не умерло от страха во время кормления.

В Центре реабилитации ластоногих в Репино спасают пугливую нерпу, найденную в поселке Ларионово. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Спасение тюленей 699-23-99».

Известно, что нерпа очень боится людей. Когда ее попытались покормить, у животного от страха даже остановилось сердце. К счастью, животное удалось спасти. Нерпе дали кличку Ларион – сейчас она постепенно привыкает к сотрудникам центра.

«После восстановления работоспособности организма он сразу успокоился и стал вполне прилежным пациентом, соблюдающим прописанную диету и с уважением относящемуся к обслуживающему персоналу»,

— добавляют в сообществе.

В группе также пояснили, что у нерп слабое сердце, так что приступы иногда действительно случаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух окрепших нерпят выпустили в Ладогу.

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