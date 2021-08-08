Полицейские с погоней задержали пьяного таксиста на Северном проспекте

На севере Петербурга пьяный таксист устроил погоню с инспекторами ДПС и попал в ДТП.

Дорожный инцидент произошел ранним утром субботы, 7 августа. Подробности рассказали в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Правоохранители попытались остановить автомобиль такси около 3:50 на проспекте Луначарского, но водитель игнорировал их требования. В результате таксист снес подвеску и пробил поддон после полета через газон в центре перекрестка. У дома № 69 на Северном проспекте мужчину задержали.

В салоне также находилась пьяная пассажирка. Водителем оказался 28-летний уроженец Республики Башкортостан. В отношении него составили административные протоколы. Ему грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе сотрудники ДПС с погоней задержали угонщика «Жигулей».