ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
Тогда Япония оценивала в ходе масштабных боевых действий состояние советских войск и надежность их защиты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

ФСБ России первый раз рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом.

Об этом стало известно из приказа №70 частям от 9 августа 1938 года, отданным главнокомандующим Отодзо Ямада, Об этом сообщает РИА «Новости».

Ямада отметил, что этот приказ — настоящее свидетельство об усилении готовности к войне. Тогда Япония оценивала состояние советских войск и надежность их защиты. Полумесячные бои закончились победой Советского Союза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. Путин также напомнил, что Россия давно ведет с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности на Курильских островах. Разговор носит беспрецедентный характер, отметил президент.

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